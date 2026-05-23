Глава ЦРУ Рэтклифф привозил с собой на Кубу одного из участников захвата Мадуро

Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф во время посещения Кубы взял с собой одного из участников американской миссии по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

Несколько источников CBS отметили, что господин Рэтклифф намеренно представлял «лидера военизированного формирования» властям Кубы как человека, убившего их людей в Венесуэле. Как напоминает издание, правительство Кубы сообщало, что во время американской операции было убито 32 кубинца. Президент США Дональд Трамп заявлял, что кубинцы составляли часть охраны господина Мадуро.

Присутствие участника операции по захвату президента Венесуэлы, возможно, было задумано как сигнал для правительства Кубы, отмечается в публикации. По информации CBS, господин Рэтклифф передал Гаване сообщение, что Вашингтон «готов серьезно взаимодействовать по экономическим вопросам и вопросам безопасности», но только если на острове «произойдут серьезные изменения».

15 мая директор ЦРУ посетил Кубу и провел переговоры с главой кубинской разведки. Согласно заявлению Гаваны, встреча прошла «в контексте, характеризующемся сложностью двусторонних отношений». 20 мая США выдвинули обвинения в адрес 94-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и пяти кубинских военных из-за сбитых в 1996 году самолетов. На следующий день в Карибское море прибыла авианосная группа ВС США Nimitz. По данным NYT, высокопоставленные чиновники США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию.