На Ставрополье с июня начнут принимать заявления на новую семейную выплату

С 1 июня 2026 года Отделение Социального фонда России по Ставропольскому краю начнет прием заявлений на новую меру поддержки семей с детьми. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре сообщила управляющая региональным отделением Соцфонда Елена Долгова.

Новая выплата предназначена для работающих родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, воспитывающих двух и более детей. Возраст детей не должен превышать 18 лет, а для студентов очной формы обучения — 23 лет.

Как пояснила Елена Долгова, мера поддержки предполагает возврат части налога на доходы физических лиц, уплаченного за предыдущий год. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума. Для Ставропольского края этот показатель составляет 23 940 руб.

В Соцфонде уточнили, что право на выплату имеют только граждане России, постоянно проживающие на территории страны. Выплата не предусмотрена для семей с одним ребенком, а также для родителей, лишенных родительских прав или имеющих задолженность по алиментам.

При назначении выплаты будет учитываться имущественное положение семьи. В расчет примут доходы за 2025 год, включая заработную плату, пенсии, пособия, алименты, стипендии и другие поступления. Также будет оцениваться наличие недвижимости и транспорта.

Размер выплаты будет рассчитываться индивидуально. По словам главы регионального отделения Соцфонда, из суммы НДФЛ, уплаченного за 2025 год, вычтут 6%, а разница будет возвращена семье.

Подать заявление смогут оба работающих родителя, если каждый из них имел официальный доход в 2025 году. При этом факт брака и место проживания детей значения иметь не будут.

