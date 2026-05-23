Ярославский аэропорт вновь принимает и выпускает самолеты
В ярославском аэропорту (Туношна) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены ночью 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Из-за ограничений в Ярославль в 11:05 не прилетел самолет из Санкт-Петербурга: вылет из северной столицы отложили до 17:00. Также был задержан вылет из Ярославля в Нарьян-Мар.
Режим беспилотной опасности 23 мая в Ярославской области не объявлялся.