Ярославский аэропорт вновь принимает и выпускает самолеты

В ярославском аэропорту (Туношна) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены ночью 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Из-за ограничений в Ярославль в 11:05 не прилетел самолет из Санкт-Петербурга: вылет из северной столицы отложили до 17:00. Также был задержан вылет из Ярославля в Нарьян-Мар.

Режим беспилотной опасности 23 мая в Ярославской области не объявлялся.

Алла Чижова

