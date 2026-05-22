Пашинян: Армения не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

Армения никогда не была и не будет «вовлечена в антироссийские действия», заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, и в России, и в Армении «есть много людей, которые желают кризиса» в отношениях между двумя странами.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Пашинян заверил, что Ереван не намерен «спорить или враждовать» с Москвой, потому что «это несерьезно». «Россия — сверхдержава, к которой надо относиться с уважением. И к интересам РФ тоже надо относиться с уважением»,— сказал премьер на брифинге.

При этом армянский премьер отметил, что в вопросе Украины «Армения — не союзник России». «А еще говорят, почему президент Украины приехал в Армению. Извините, а почему он не должен был приезжать. А когда Армения была в конфликте с Азербайджаном, президент Азербайджана не посещал Россию? Или президент России не посещал Азербайджан?» — добавил Никол Пашинян.

В последние месяцы власти Армении взяли курс на сближение с Евросоюзом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выход Армении из Евразийского экономического союза может обойтись республике как минимум в $5 млрд, что соответствует 15–20% ее ВВП.

