МИД Армении заявил об отсутствии в повестке страны вопроса о выходе из ЕАЭС

Армения не намерена выходить из ЕАЭС, заверил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. По его словам, вопрос об исключении страны из организации не может обсуждаться в одностороннем порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может обсуждаться до тех пор, пока Армения не подаст соответствующее заявление и не выразит желание, а мы такого желания не подали, поэтому вопрос о нашем выходе не может выражали»,— сказал господин Мирзоян армянскому новостному агентству Aysor.am.

На вопрос о том, когда Армения примет это решение, министр ответил: «Когда возникнет необходимость обсудить этот вопрос». Возможные сроки он не назвал, а также отверг идею заморозки членства Армении в ЕАЭС до принятия ею соответствующего решения.

В последние месяцы власти Армении взяли курс на отдаление от России и сближение с Евросоюзом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выход Армении из Евразийского экономического союза может обойтись республике как минимум в $5 млрд, что соответствует 15–20% ее ВВП.

Подробности — в материале «Ъ» «Два членства — это перебор».