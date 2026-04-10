Ритейлеру пришивают долги

Еще одно подразделение обувной сети Ralf Ringer может обанкротиться по заявлению кредитора сети. Неудачи преследуют ритейлера с того момента, как налоговики арестовали на его счетах более 1,7 млрд руб. Финансовые проблемы сети усугубляются общей негативной ситуацией на обувном рынке, вызванной снижением продаж.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О намерении подать заявление о банкротстве одной из структур Ralf Ringer, ООО «Регион тэкру», заявил кредитор сети — ООО «Престиж трейд», обнаружил “Ъ” в СПАРК. ООО «Регион тэкру» (ранее ООО «Ральф Рингер ритейл») — торговое подразделение ритейлера, следует из информации на сайте компании. «Престиж трейд» занимается оптовой продажей кожи. В Ralf Ringer сообщили “Ъ”, что компания стремится к урегулированию спора. Задолженность перед ФНС, повлекшая за собой арест счетов одного из подразделений ритейлера, сейчас не погашена и продолжает оспариваться в суде, уточнили там. В «Престиж трейд» на запрос “Ъ” не ответили.

Ralf Ringer создана Андреем Бережным, управляет четырьмя обувными фабриками и более 150 магазинами по всей России. В 2024 году суммарная выручка ООО «Ральф Рингер продакшн», ООО «Ральф Рингер ритейл», АО «Ральф Рингер» составила 11 млрд руб. За этот же период совокупный чистый убыток «Ральф Рингер ритейл» и «Ральф Рингер» достиг 1,1 млрд руб.

В 2025 году количество исков к Ralf Ringer значительно возросло: тогда структуры ритейлера выступали ответчиком по 35 искам на общую сумму более 221 млн руб. За 2026 год сумма увеличилась еще на 36,8 млн руб., хотя ранее ежегодная исковая нагрузка не превышала 18 млн руб., подсчитал “Ъ” на базе данных СПАРК.

С финансовыми сложностями Ralf Ringer сталкивалась и ранее. В 2024 году производственное подразделение АО «Ресурс развития» (ранее АО «Ральф Рингер») было признано банкротом по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС). Кроме этого, на ухудшение положения компании в значительной степени повлиял арест счетов другого связанного с сетью юрлица — ООО «Ральф Рингер продакшн». Арбитражный суд Москвы по иску ФНС в марте 2025 года наложил обеспечительные меры на общую сумму более 1,74 млрд руб. Как ранее рассказывал “Ъ” Андрей Бережной, требование связано со «спорными результатами» выездных проверок 2014–2017 годов. Общая сумма налоговых претензий тогда превышала 3,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 11 ноября 2025 года).

Принятия обеспечительных мер ФНС добивалась и в отношении других близких к Ralf Ringer компаний — «Ривери групп», «Регион тэкру», «Ральф Рингер провижн» и «Стивали». По данным налоговых органов, эти структуры могут скрывать свои доходы и имущество, а их активов достаточно для погашения долга «Ресурс развития». Суд отказался удовлетворить это ходатайство, пояснив, что указанные компании не участвуют в деле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сейчас Ralf Ringer активно переоформляет свои договоры, в том числе с арендодателями, на новые юрлица, поясняет партнер NF Group Марина Малахатько. Вероятно, полагает она, это способ «затянуть процесс, чтобы успеть определиться с юридической и финансовой позицией по поступившим искам». Но переговоры с кредиторами в случае кризиса должны сопровождаться реальными действиями бизнеса, направленными на реализацию плана по оздоровлению и сокращению затрат, поясняет партнер корпоративной практики адвокатского бюро «Вертикаль» Наталья Колерова. Обычно такими действиями могут быть сокращение фонда оплаты труда, приостановка выплаты дивидендов и продажа непрофильных активов, поясняет она.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская не исключает, что проблемы Ralf Ringer связаны в том числе с общей негативной ситуацией на обувном рынке. Производство обуви в январе—феврале, по данным Росстата, снизилось на 11%, до 16,3 млн пар. Кроме этого, поясняет она, на сегмент также негативно влияют рост ставок аренды магазинов и снижение офлайн-продаж.

16,3 миллиона пар обуви было произведено в России в январе—феврале 2026 года, по данным Росстата.

В целом с проблемами на рынке столкнулись и другие крупные обувные бренды, например Zenden. В начале года сеть столкнулась с массовыми исками от собственников торгцентров, пытающихся взыскать долги по аренде (см. “Ъ” от 18 марта). К этому добавились проблемы бренда с налоговыми органами: в феврале этого года основатель сети Андрей Павлов сообщил, что ФНС после проверок доначислила Zenden почти 29 млрд руб. за три года.

Алина Мигачёва