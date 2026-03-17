Обувщик споткнулся об аренду

Основное юрлицо сети Zenden ООО «Сезонная коллекция» в 2026 году столкнулось с массовыми исками от собственников торгцентров, пытающихся взыскать долги по аренде. К этому добавились проблемы бренда с налоговыми органами. В результате Zenden начала массово закрывать магазины и уже сократила численность персонала более чем в два раза.

К ООО «Сезонная коллекция» (управляет магазинами торговой сети Zenden) с начала года 2026 года было подано 20 исков контрагентов на общую сумму 43,6 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Это почти в три раза больше, чем за весь 2025 год, когда ритейлер выступил ответчиком по семи делам на 2,8 млн руб. В Zenden на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Истцами в этом году выступили контрагенты Zenden, в том числе компании, управляющие торгцентрами «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону, «Рубин» в Твери, «Охта Молл» в Санкт-Петербурге и «Город» в Москве. Их претензии связаны с задолженностью по договорам аренды. Zenden действительно не может платить за аренду, и там, где арендодатели не готовы мириться с этим, магазины уже закрыты, отмечает коммерческий директор ГК «Аврора» Мария Смагина. По ее словам, количество таких случаев растет. Представители истцов “Ъ” не ответили.

Zenden существует с 1997 года. В периметр компании входят бренды Zenden, Thomas Munz, Mascotte, Salamander, Munz Store. Основателем и ключевым собственником бизнеса выступает Андрей Павлов. Ему, в частности, принадлежит 100% долей в ООО «Сезонная коллекция». В 2024 году выручка компании составила 11,2 млрд руб., на 46% больше год к году. Чистая прибыль сократилась в 41 раз, до 11,6 млн руб. По оценкам Infoline, в 2025 году Zenden была третьим по объему продаж игроком на рынке обуви после «Кари» и Rendez-vous. Ее доля на рынке обуви (без учета спортивной) составила 4%, снизившись на 2,1 п. п. за год.

Сам Андрей Павлов столкнулся с проблемами в 2024 году: тогда Минюст признал его иностранным агентом. Но в феврале 2026 года предприниматель был исключен из этого реестра. В этот же период бизнесмен сообщил, что Федеральная налоговая служба после проверок доначислила Zenden почти 29 млрд руб. за три года. Сумма накопилась из-за штрафов и пеней за просрочку платежей. На днях в своем Telegram-канале господин Павлов уточнил, что счета основных компаний холдинга заблокированы, а численность персонала сократилась с 3,5 тыс. до 1,5 тыс. человек. Он не исключил, что в течение месяца могут закрыться все магазины.

7,3 миллиона пар обуви было произведено в январе 2026 года в России, по данным Росстата.

Свое присутствие в рознице Zenden уже заметно сократила. По данным Infoline, на начало 2025 года работало 427 магазинов под брендами Zenden, Thomas Munz, Mascotte, Salamander, Munz Store. Сейчас их 370, говорит старший консультант департамента торговой недвижимости CMWP Владислава Брильян. Это может создать дополнительные риски для рынка: сейчас магазины брендов Zenden есть практически во всех крупных торгцентрах. В некоторых объектах они могут выполнять роль «мини-якорей», занимая 400–500 кв. м, отмечают в Nikoliers.

В крупных объектах потеря одного обувного ритейлера не критична, но в районных и средних объектах она будет чувствительной, добавляет вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин. Мария Смагина не исключает, что площади бывших магазинов сети в итоге придется делить между несколькими арендаторами.

Владислава Брильян считает, что найти новых арендаторов на место магазинов Zenden будет сложно, особенно если стоит задача привлекать сети, специализирующиеся на одежде и обуви. Сейчас многие профильные сети уходят с рынка. На днях стало известно о банкротстве Modis. Производство обуви в России в январе, согласно Росстату, сократилось на 10,9% год к году. Негативная конъюнктура в сегменте сложилась под давлением ограниченного спроса. Согласно сервису T-Pay, в январе—феврале 2026 года спрос в магазинах одежды и обуви снизился на 12% год к году, а суммарный объем трат — на 5%. Средний чек при этом увеличился на 8%, до 3,8 тыс. руб.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова, Анатолий Костырев