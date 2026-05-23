Концерты «Ленинграда» и Ани Лорак, выставка «Ханты и манси — часть Великой России» и спектакль Константина Райкина

Когда пройдут концерты группы «Ленинград» и певицы Ани Лорак, что ждет гостей выставки «Ханты и манси — часть Великой России» и где состоится моноспектакль Константина Райкина, посвященный его биографии.

23 мая (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии пройдет вечер эстрадно-танцевальной музыки. На сцене выступит биг-бэнд Владимира Толкачева. На мероприятие ожидают всех, кто любит джазовые ритмы и захватывающие танцы. С 17:00 до 18:00 пройдет разминка перед началом концерта, с 18:00 до 20:00 — биг-бэнд сыграет на главной сцене (с антрактом), а с 20:00 до 21:50 — выступят участники студий и танцевальных школ города.

24 мая (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В ДК железнодорожников пройдет концерт группы «Мельница». Музыканты представят программу «Крапива», которая является логичным переходом от альбома «Символ Солнца» к будущему релизу. Особое место в трек-листе новой концертной программы займут песни из альбома «Алхимия», которому этой осенью исполняется 10 лет. Начало в 19:00.

В лофт-парке «Подземка» выступит рэп-группа 2rbina 2rista. Коллектив известен своим уникальным стилем, который сами музыканты определяют как «ядерный рэп». Предстоящий концерт посвящен 15-летию коллектива. Начало в 20:00.

25 мая (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ДК железнодорожников пройдет моноспектакль «Самое любимое» Константина Райкина. Это воспоминания о начале творческого пути, о детских увлечениях, о сомнениях в выборе профессии, упорном нежелании следовать семейным актерским традициям. Обо всем этом артист не рассказывает, а играет миниатюры. Начало в 19:00.

26 мая (вторник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

На сцене Новосибирской государственной филармонии ансамбль медных духовых инструментов представит программу «Сибирский брасс». Самые любимые и узнаваемые мелодии: от барочной строгой полифонии до латиноамериканской мамбы; от академической классики до ритмов XX века. Начало в 19:00.

27 мая (среда)

Еще одно мероприятие в новосибирской филармонии — «Концерт для полуночников». Это эксклюзивный вечер-демонстрация от ансамбля ранней музыки Insula Magica. Со сцены прозвучит единственная в мире четырехрядная ренессансная гитара. Инструмент был воссоздан по гравюрам середины XVI века. Начало в 21:00.

28 мая (четверг)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На площадке «Сибирь-Арены» состоится шоу группы «Ленинград». После двухлетнего перерыва коллектив анонсировал серию концертов, чтобы представить альбом «Синяя Богиня», выпущенный в ноябре 2024 года. Со сцены прозвучат как новые песни музыкантов, так и известные хиты. Начало в 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На «Локомотив-Арене» выступит певица Ани Лорак. Она представит новое шоу «Аура». После легендарных программ «Каролина» и «Дива» артистка возвращается с проектом, где музыка, театр и технологии соединяются в одно целое — в живую, пульсирующую ауру искусства. Начало в 19:30.

29 мая (пятница)

В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Особый случай», посвященная моде первой половины XX века. Представят более 200 экспонатов из фондов Новосибирского краеведческого музея. Они демонстрируют ключевые этапы и тенденции в развитии моды с конца XIX века по 2000-е годы. Начало в 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном художественном музее стартует выставочный проект «Ханты и манси — часть Великой России». Это совместный проект музея и Сибирского отделения РАН, приуроченный к Году единства народов России. Выставка представляет собой комплексное этнографическое и археологическое исследование, погружающее зрителя в мир обских угров. Посетители смогут увидеть более 200 предметов из археологических комплексов XV-XVII вв. и этнографические материалы XVIII-XXI веков. Начало в 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Стрелкова