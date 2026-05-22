В Луганске выстроилась очередь на сдачу крови для пострадавших в Старобельске

Жители Луганска выстроились в очередь на сдачу крови для пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске в ЛНР. Об этом сообщают «Вести». На данный момент кровь сдали 30 человек, среди них в том числе студенты.

«Мы, можно сказать, ежеминутно держим оперативную связь со старобельским отделением трансфузиологии, где люди также могут приходить и на месте сдавать кровь. Кому трудно добраться до Луганска, удобнее сдать кровь там»,— сказал главный врач Луганской республиканской станции переливания крови.

ВСУ ударили по колледжу педуниверситета беспилотниками в ночь на 22 мая. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Разрушены три здания колледжа. Возбуждено уголовное дело о теракте.