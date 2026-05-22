Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Луганске выстроилась очередь на сдачу крови для пострадавших в Старобельске

Жители Луганска выстроились в очередь на сдачу крови для пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске в ЛНР. Об этом сообщают «Вести». На данный момент кровь сдали 30 человек, среди них в том числе студенты.

«Мы, можно сказать, ежеминутно держим оперативную связь со старобельским отделением трансфузиологии, где люди также могут приходить и на месте сдавать кровь. Кому трудно добраться до Луганска, удобнее сдать кровь там»,— сказал главный врач Луганской республиканской станции переливания крови.

Что известно об ударе ВСУ по Старобельску

Читать далее

ВСУ ударили по колледжу педуниверситета беспилотниками в ночь на 22 мая. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Разрушены три здания колледжа. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Новости компаний Все