Студентке Костиковой дали пять лет за вербовку в запрещенный РДК

2-й Западный окружной военный суд признал виновной в приготовлении к участию в террористическом сообществе студентку из Москвы Полину Костикову. Ее приговорили к пяти годам колонии и штрафу 250 тыс. руб., сообщило столичное управление прокуратуры.

Суд установил, что в 2024 году студентка, пока жила в Грузии, пыталась вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК; организация признана террористической в России и запрещена). Также она собирала деньги для корпуса.

Позже злоумышленница вернулась в Россию, где продолжила общаться с террористами, а также вербовала новых членов группировки. В прокуратуре отметили, что студентка была лично знакома с лидером РДК (организация признана террористической в России и запрещена).

В марте 2025 года Костикову задержали и отправили под домашний арест. В мае того же года студентка попыталась сбежать на машине в Грузию, но ее перехватили и взяли под стражу.

Гособвинение запрашивало для подсудимой восемь лет колонии и штраф 300 тыс. руб. Костикова признала вину и раскаялась. Психиатрическая экспертиза признала девушку вменяемой на момент совершения преступления.

Никита Черненко