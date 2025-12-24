Студентка Костикова признала вину в вербовке россиян в запрещенный РДК

Студентка Госуниверситета просвещения Полина Костикова признала вину и раскаялась в вербовке россиян в террористические украинские организации. В частности, ей вменили вербовку в «Русский добровольческий корпус» (РДК; признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом пишет ТАСС.

Сегодня 2-й Западный окружной военный суд в Москве начал рассмотрение дела. Заседание закрыли от СМИ, так как в материалах упоминается информация о психиатрической помощи, составляющая врачебную тайну.

Подсудимую обвиняют в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Согласно фабуле, госпожа Костикова, будучи в Грузии, связалась с одним из активистов. Она планировала вступить в РДК (признан террористическим и запрещен) и участвовать в боевых действиях против вооруженных сил РФ. Позже девушка вернулась в Россию, где продолжила общаться с членами террористической организации.

Ранее сообщалось, что фигурантка собирала деньги для обеспечения РДК (признан террористическим и запрещен), а после возвращения в Россию занялась вербовкой новых членов корпуса. Кроме того, студентку обвиняют в связях с нацбатальоном «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

Полину Костикову задержали 4 марта на съемной квартире в Москве, суд отправил ее под домашний арест. В мае стало известно, что студентка попыталась сбежать на машине в Грузию и была остановлена сотрудниками ДПС. После этого девушку отправили в СИЗО.

Никита Черненко