МИД России призвал власти других стран осудить удар ВСУ по Старобельску

МИД России призвал международные структуры, правительства других стран и мировую общественность осудить удар Вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске в ЛНР. По данным дипломатического ведомства, страны Запада предоставляют Украине разведданные и помогают с наведением для подобных атак.

«Подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса»,— указано в заявлении МИД. В ведомстве назвали атаку «новой страницей в вооруженном конфликте» между Россией и Украиной.

В ведомстве подчеркнули, что Украина и ее западные партнеры «берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта». «Совершенный удар не мог быть случайным. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов»,— добавили в МИД.

ВСУ ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета беспилотниками утром 22 мая. В момент удара в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли четыре человека. По данным МИД, пострадали 40 человек. По информации уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, под завалами могут оставаться еще 18 детей. Возбуждено уголовное дело о теракте.