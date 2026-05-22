В Воронеже открыли мемориальную доску лидеру «Сектора газа» Юрию Хою

Мемориальную доску создателю и лидеру группы «Сектор газа» Юрию Клинских (Хою) открыли на фасаде дома на улице Циолковского, 119 в Воронеже. Об этом сообщил присутствовавший на мероприятии депутат Госдумы от региона Евгений Ревенко в своем Telegram-канале.

Мемориальная доска лидеру группы «Сектор газа» Юрию Хою на фасаде его дома в Воронеже Фото: Telegram-канал Евгения Ревенко Открытие мемориальной доски лидеру «Сектор газа» Юрию Хою на фасаде его дома в Воронеже Фото: мэрия Воронежа

Парламентарий уточнил, что, в частности, в этом доме рождались песни Юрия Хоя, «ставшие народными».

В мероприятии также приняли участие жена и дочь музыканта Галина и Ирина Клинских, концертный директор группы «Сектор газа» Александр Кузьмичев и бывший клавишник коллектива Алексей Ушаков.

Сегодня в Воронеже проходят съемки биографического фильма о Юрии Хое — «Хой!». В соцсетях опубликованы фотографии и видео, на которых актеры Никита Кологривый (играет главную роль) и Михаил Пореченков отрабатывают сцены на площади Ленина и на площади Детей.

Жители Воронежа не раз выступали с инициативой по установке памятника Юрию Хою. Несколько лет назад инициативу по увековечиванию памяти музыканта поддержали в ходе голосования примерно 25 тыс. пользователей — почти 87% от общего числа проголосовавших. Одним из главных инициаторов выступал общественник и бывший кандидат в мэры Воронежа Илья Наумов. В 2024 году он представил бывшему главе города Вадиму Кстенину эскиз памятника, который господин Кстенин посчитал неудачным.

В конце 2024 года городская комиссия по культурному наследию одобрила создание общественного пространства с арт-объектом памяти Юрия Хоя в сквере у воронежской ТЭЦ, однако впоследствии от этой идеи отказались из-за коммуникаций под площадкой. Как сообщало в конце апреля РИА «Воронеж», власти Воронежа вернулись к идее установки памятного объекта музыканту, который на этот раз хотят разместить неподалеку от могилы Юрия Клинских на Левобережном кладбище в облцентре.

Алина Морозова