«Фортуну» вернули в прошлое

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 16 декабря бизнесмена Олега Ануфриева, который считался одним из лидеров организованной преступной группировки «Фортуна», действовавшей на территории Нижнего Тагила в девяностые. Органами предварительного следствия он обвиняется в убийстве двух человек в августе 1994 года.

Об аресте Олега Ануфриева сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. По ее данным, он обвиняется в убийстве двух человек (п. «з» ст.102 УК РСФСР), совершенном в 1994 году. Подробности дела пока официально не раскрываются.

По словам собеседника «Ъ-Урал», знакомого с обстоятельствами дела, вероятнее всего речь идет об убийстве местного криминального авторитета и его охранника на набережной городского пруда. Якобы тогда свидетелем преступления была мимо проходившая девушка, которая сразу дала показания. Но тогда расследование дела завершено не было.

Олега Ануфриева называют одним из бывших лидеров ОПГ «Фортуна» — наиболее известной в Нижнем Тагиле. Ее члены начинали свою деятельность с вымогательства денег у спекулянтов на вещевом рынке, а затем на центральном колхозном рынке. Чтобы легализовать свой криминальный бизнес в 1992 году они зарегистрировали ТОО «Фортуна», которую возглавил Олег Сохраннов. Лидерами ОПГ считались Андрей Шатов (Шат) и Олег Ануфриев, между которыми позже возникло кровавое противостояние — в ходе разборок и перестрелок «Фортуна» потеряла значительное число «бойцов». В 2008 году Андрея Шатова застрелили в его конноспортивном клубе в Черноисточинске из «винтореза».

Олег Ануфриев стал бизнесменом. Согласно kartoteka.ru, он является учредителем многих компаний: ООО «Свадебное» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания), ООО «ОСВ» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом), ООО «ТИК» (управление недвижимым имуществом — ликвидировано в 2011 году), сеть автозаправок ООО «Вираж Плюс НТ» (хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки).

Ранее правоохранительные органы привлекли за дела прошлых лет и участников другой криминальной группировки из Нижнего Тагила — «Герат-Урал», которая конкурировала с «Фортуной». В начале февраля 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 14 годам колонии общего режима участника ОПГ «Герат-Урал» Андрея Рогожкина, признав его виновным в убийстве трех человек в 1990-е годы в составе банды (п. п. «а» «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР). По версии следствия, он причастен к убийству криминального авторитета Юрия Смирнова по прозвищу Букараня, а также бизнесмена Андрея Ермолаева и его телохранителя Игоря Кокуши.

Предполагаемому лидеру «Герат-Урал» Андрею Селезневу (Селя) в 2024 году предъявили обвинение по двум эпизодам по п. п. «д», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц) и по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц). Его дело должен был рассматривать Тагилстроевский суд Нижнего Тагила, но, как пояснили в суде, производство по делу приостановлено до устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления. В феврале Андрей Селезнев подписал контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Артем Путилов