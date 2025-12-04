В Екатеринбурге арестовали члена тагильской ОПГ «Фортуна» Михаила Рогачева

Ленинский районный суд Екатеринбурга 3 декабря заключил под стражу 49-летнего Михаила Рогачева (Рогач) за вымогательство по п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ. Участник ОПГ «Фортуна» из Нижнего Тагила (Свердловская область) будет находиться под арестом до 26 декабря, сообщили «Ъ-Урал» в суде.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По информации портала Е1, Михаил Рогачев отвечал в группе за силовой блок, при этом он считается приближенным к экс-главе «Фортуны» Олегу Ануфриеву (Ануферу) — был его личным водителем и телохранителем. После задержания Олега Ануфриева несколько предпринимателей сообщили, что были вынуждены платить дань Рогачу.

Об аресте Олега Ануфриева сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области в ноябре. По ее данным, он обвиняется в убийстве двух человек (п. «з» ст.102 УК РСФСР), совершенном в 1994 году. Подробности дела пока официально не раскрываются. По словам собеседника «Ъ-Урал», знакомого с обстоятельствами дела, вероятнее всего, речь идет об убийстве местного криминального авторитета и его охранника на набережной городского пруда.

Артем Путилов, Ирина Пичурина