Ярославец заплатит 0,5 млн за хранение квадроцикла на штрафстоянке

Гаврилов-Ямский районный суд удовлетворил иск ООО «Спецавто» и взыскал с местного жителя 506 тыс. руб. в качестве платы за перемещение и хранение квадроцикла на спецстоянке. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 7 июля 2024 года пьяный местный житель ехал на квадроцикле без номеров. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, в связи с чем был привлечен к административной ответственности. Его лишили водительских прав на 1,5 года и назначили штраф в размере 30 тыс. руб.

После задержания нарушителя транспортное средство было передано ООО «Спецавто», которое по договору с властями занимается перемещением и хранением задержанных ТС. Согласно КоАП РФ, за эвакуацию и хранение платит нарушитель. Стоимость перемещения квадроцикла составила 3,8 тыс., а с учетом времени хранения (1 год и 3 месяца) — 506 тыс. руб. Эту сумму и требовала взыскать с владельца квадроцикла организация.

Ответчик в суд не пришел, решение суд вынес заочно, удовлетворив требования ООО «Спецавто».

Алла Чижова