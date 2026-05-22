Spotify разрешил подписчикам делать каверы и ремиксы с помощью ИИ

Стриминговый сервис Spotify подписал соглашение со звукозаписывающей компанией Universal Music Group (UMG), которое позволит подписчикам делать каверы и ремиксы с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Новая функция будет доступна как платное дополнение для премиум-аккаунтов. Пользователи смогут создавать композиции с голосами и музыкой артистов, которые дадут на это разрешение. Финансовые условия и имена исполнителей не сообщаются. После заявления акции Spotify выросли на 13%, при этом за последний год они подешевели на 23%.

Одновременно с объявлением о соглашении с UMG генеральный директор сервиса Густав Седерстрем рассказал о планах развития компании. По его словам, целью Spotify является достижение 1 млрд подписчиков и $100 млрд выручки. Сейчас у сервиса 761 млн пользователей, в числе которых 293 млн платных подписчиков, а выручка по итогам 2025-го составила $17,2 млрд.

В январе около 800 актеров, музыкантов, авторов текстов и других деятелей культуры поддержали кампанию против разработчиков ИИ, которые используют их работы без разрешения и нарушают авторские права. Многие звукозаписывающие компании ведут переговоры с ИИ-сервисами об использовании музыки. В прошлом году Warner достигла соглашения с несколькими разработчиками.

Яна Рождественская