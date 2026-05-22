Пеп Гвардиола объявил об уходе из «Манчестер Сити» после 10 лет в клубе

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» объявил об уходе Пепа Гвардиолы с поста главного тренера команды. Испанский специалист руководил командой с 2016 года.

Фото: John Sibley / Reuters, John Sibley / File Photo / Reuters

«Какое прекрасное время мы провели вместе. Не спрашивайте меня о причинах моего ухода, их нет, но в глубине души я знаю, что время пришло. Вечными останутся чувства, люди, воспоминания и любовь, которую я испытываю к своему ''Манчестер Сити''»,— приводит пресс-служба слова Гвардиолы.

Главным претендентом на замену испанца является бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска. По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны достигли устной договоренности. Итальянец подпишет с клубом трехлетний контракт.

Под руководством 55-летнего Гвардиолы «Манчестер Сити» завоевал 20 трофеев, в том числе шесть раз становился чемпионом Англии и по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Также специалист тренировал каталонскую «Барселону» и мюнхенскую «Баварию», с которыми стал обладателем множества титулов.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Ранее клуб досрочно лишился шансов на первое место в чемпионате страны. За тур до конца турнира победителем впервые за 22 года стал лондонский «Арсенал».

Таисия Орлова