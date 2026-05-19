Пеп Гвардиола оставил наследие ученику

Пеп Гвардиола, возможно, внесший наибольший вклад в развитие современного футбола среди всех работающих в нем тренеров, покинет после окончания сезона «Манчестер Сити». В английском клубе испанец трудился ровно десять лет — огромный по любым меркам срок, выиграв с ним множество трофеев, как внутренних, так и международных. Заменит его ранее уволенный из «Челси» Энцо Мареска — один из целого ряда специалистов, которых можно называть учениками Гвардиолы, частичками его богатого наследия.

Энцо Мареска и Пеп Гвардиола

Энцо Мареска и Пеп Гвардиола

19 мая главной спортивной темой всех ведущих британских медиаресурсов была новость о расставании с «Манчестер Сити» его главного тренера Пепа Гвардиолы. Испанский специалист, давно дававший понять, что собирается вскоре покинуть клуб, по их данным, оставит пост сразу после окончания сезона, то есть буквально через несколько дней.

На момент публикации новости «Манчестер Сити» оставалось сыграть в нем два официальных матча в рамках чемпионата Англии — с «Борнмутом» во вторник поздно вечером по московскому времени и с «Астон Виллой» в заключительном туре в субботу.

Две победы оставляли манчестерцам шанс опередить лидера турнира «Арсенал» и завоевать золото. В любом случае мизерный. Они находились в пяти очках позади лондонцев, сыгравших на матч больше.

В том, что сообщение о решении Пепа Гвардиолы вызвало настолько большой интерес, нет ничего странного. Все дело в масштабе центрального персонажа истории и блеска, исходящего от его союза с манчестерским клубом.

В нем испанец проработал ровно десять лет. И этот факт сам по себе весьма примечательный. В истории футбола совсем немного примеров, когда кто-то из тренеров задерживался в одном клубе очень высокого уровня на такой продолжительный срок (см. справку).

Для футбола нынешнего века с его резко сократившимся «кредитом доверия» наставникам со стороны владельцев и менеджеров команд — ситуация вообще почти исключительная. Из действующих тренеров больше стаж без смены места работы, чем у Гвардиолы, если брать именно футбольную элиту, у Диего Симеоне из «Атлетико».

Но еще важнее вклад Гвардиолы в развитие «Манчестер Сити» и футбола в принципе. В английском клубе он оказался в 2016 году, уже успев заработать репутацию тренера эффективного и передового.

Гвардиола когда-то играл в центре полузащиты той «Барселоны», что возглавлял Йохан Кройф, и был пленен идеями великого голландца, творчески перерабатывавшего придуманный в его стране «тотальный футбол». Именно благодаря Кройфу испанец вдохновился идей футбола, основанного на владении мячом, однажды сформулировав свой ключевой девиз: «Владея им, вы, конечно, можете проиграть. Но гораздо вероятнее, что вы проиграете, если владеть им не будете».

Эта ставка приносила ему великолепные результаты и в «Барселоне», и после переезда в 2013 году в Германию в «Баварии», из которой его переманили уже обладавшие колоссальными финансовыми возможностями, но еще не научившиеся правильно их использовать манчестерцы, потом ни разу не пожалевшие о своем выборе.

Спорный вопрос лишь в том, с чего начинать, описывая английское наследие Пепа Гвардиолы. Проще всего, разумеется,— с трофеев, которых при Гвардиоле «Манчестер Сити» добыл целую стопку.

Он шесть раз выиграл чемпионат Англии, трижды — Кубок страны. В 2023 году в дополнение к двум ценнейшим внутренним призам добыл ценнейшие призы международные — за победу в Лиге чемпионов, в Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира. В эти десять лет в лиге, конкурентнее которой в мире нет, не было более успешной команды.

Но экспертов BBC, кажется, куда больше впечатлили всякие тактические инновации, изобретенные в разные годы Пепом Гвардиолой. Это, скажем, внедрение в качестве обычной игровой роли амплуа «ложной девятки», то есть форварда, который «маскируется» под полузащитника, внезапно появляясь на переднем краю, интересные, с регулярными смещениями в центр, трансформации в игре фланговых футболистов, переводы игроков с привычных на непривычные позиции, в итоге идеально раскрывающие их таланты.

В «Барселоне» невысокий Хавьер Маскерано из полузащитника переквалифицировался в центрального защитника, сохранив диспетчерские функции, в «Баварии» Филипп Лам с фланга перешел в опорную зону, в «Манчестер Сити» из столпа обороны Джона Стоунза Гвардиола вообще вылепил «гибридного» бойца, по необходимости отвечающего за какой угодно участок до центральной линии и даже на чужой половине.

В этом полете мысли, примагничивающем своей лихостью, заставляющем отказываться от прежней сдержанности и прежних стереотипов, которому не мешают принимающие облик чуть ли не футбольных законов тренды, может быть, и заключался основной вклад Гвардиолы в апгрейд самой популярной игры.

Вклад Пепа Гвардиолы в нее — это и появившаяся в мировом футболе в последнее время чересчур заметная мода на испанских тренеров, и большое число наставников, которых смело можно назвать его прямыми учениками.

Показательно, что они руководят и теми клубами, что сейчас выглядят ничуть не хуже «Манчестер Сити». Луис Энрике из ПСЖ, который год назад выиграл Лигу чемпионов, а сейчас вновь добрался до ее финала, трудился с молодежкой «Барселоны» в то время, когда первой ее командой рулил Гвардиола, и постоянно консультировался с ним.

Венсан Компани из «Баварии», выдавшей грандиозный, в том числе стилистически, сезон, играл под его началом в Англии и внимательно изучал методы испанца. Стартом тренерской карьеры для Микеля Артеты, чей «Арсенал», видимо, все-таки не пропустит в этом году «Манчестер Сити» к золоту, а еще 30 мая побьется в финальном матче еврокубка номер один с ПСЖ, была должность ассистента Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

В списке и тренер, который будет его преемником в клубе. BBC, The Guardian, и другие издания рассказали, что им станет итальянец Энцо Мареска, с которым «Манчестер Сити» уже договорился о трехлетнем контракте.

Пять лет назад он некоторое время также входил в манчестерский штаб Пепа Гвардиолы, прежде чем созрел для более амбициозных задач. Предыдущим клубом Марески был «Челси». Прошлый сезон он завершил, по сути, триумфально — победами в Лиге конференций и переформатированном клубном чемпионате мира, одолев в решающем матче турнира ПСЖ. Текущий для Марески не сложился. Вдруг скисший «Челси» уволил его в январе.

Алексей Доспехов