«Аль-Арабия» опубликовала подробности соглашения США и Ирана

Новый проект соглашения между Ираном и США предполагает прекращение военных операций «на всех фронтах». Телеканал «Аль-Арабия» опубликовал полную версию документа из 10 пунктов.

Фото: Vahid Salemi, AP Демонстрация кочевников-бактрийцев в поддержку иранского руководства (Тегеран, май 2026 года)

По данным канала, соглашение предполагает:

немедленное, всеобъемлющее и безоговорочное прекращение огня на всех фронтах, включая сушу, море и воздух;

взаимное обязательство не наносить удары по военной, гражданской или экономической инфраструктуре;

прекращение военных операций и информационной войны;

уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела стран;

свободу судоходства в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе;

совместный механизм для мониторинга выполнения и разрешения споров;

проведение переговоров по нерешенным вопросам в течение семи дней;

постепенное снятие санкций США в обмен на приверженность Ирана условиям соглашения;

соответствие соглашения международному праву и Уставу ООН;

вступление соглашения в силу немедленно после официального объявления обеими сторонами.

По словам источников «Аль-Арабия», окончательный вариант проекта должен быть объявлен в ближайшие несколько часов. Иранское ядерное оружие в документе не упоминается.

С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп утверждал, что власти Ирана согласились на отказ от получения ядерного оружия. Агентство Tasnim писало, что США на этой неделе передали Ирану новый проект мирного соглашения.

