Апелляцию по делу бизнесмена Малика Гайсина оставили без удовлетворения

Одно из уголовных дел в отношении бывшего генерального директора ОАО «Завод "Исеть“» Малика Гайсина прекращено за истечением срока давности, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Малик Гайсин (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Малик Гайсин (слева)

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении Малика Гайсина, обвинявшегося в растрате более 256 млн руб., принадлежавших предприятию. Основанием для прекращения преследования стало истечение сроков давности уголовного преследования.

По версии следствия, Малик Гайсин, занимавший пост единоличного исполнительного органа общества, в период с июня 2015 года по январь 2016 года перевел с расчетного счета завода на подконтрольное ему ООО «Иверь» 256,16 млн руб. под видом договоров процентного займа. При этом, по версии обвинения, возвращать средства обвиняемый не намеревался.

Малику Гайсину было предъявлено обвинение в растрате вверенного ему имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ущерб понесли не только акционерное общество, но и государство, так как 24,78% уставного капитала завода принадлежало государственной коропорации «Ростех».

В ходе судебного процесса защита ходатайствовала о прекращении дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Подсудимый согласился на прекращение дела, гособвинитель и представитель потерпевшего («Завод «Исеть») возражений не заявили.

В итоге суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Гайсина и отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде. Одновременно суд сохранил арест на земельные участки и доли Гайсина в уставном капитале ряда ООО.

Адвокат подсудимого обжаловал постановление, не согласившись с сохранением ареста имущества, однако Свердловский областной суд отклонил апелляцию, и решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

В суде отметили, что основание прекращения дела в связи с истечением срока давности не является реабилитирующим.

Напомним, в апреле 2026 года Малика Гайсина приговорили к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд руб. за три эпизода растраты в крупном размере.

Полина Бабинцева