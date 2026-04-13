Одно из уголовных дел экс-депутата Малика Гайсина о растрате прекращено

Одно из двух уголовных дел в отношении экс-депутата Госдумы и экс-гендиректора завода «Исеть» Малика Гайсина было прекращено в связи с истечением сроков давности, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Вячеслав Войнов. Ранее он обвинялся по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере).

«Второе дело в отношении Гайсина было направлено в суд, когда первое уже находилось на рассмотрении Ленинского райсуда. Дело было прекращено, потому что события, которые ему инкриминировались, происходили в 2016 году. Десятилетний срок привлечения к уголовной ответственности, предусмотренный законом, истек в 2026-м»,— сообщил Вячеслав Войнов.

По его словам, ни на стадии следствия, ни на стадии судебного следствия Малик Гайсин вину не признал, указав, что все деньги по договорам займа выплачены до возбуждения дела.

По версии следствия, в период с июня 2015 года по январь 2016 года Малик Гайсин, используя свое служебное положение, растратил со счетов «Исети» 256 млн руб. и перечислил деньги на счета аффилированного с ним предприятия ООО «Иверь», не имея на то законных оснований.

Напомним, предприятие «Исеть» было передано в пользу государства в сентябре 2024 года. Причиной изъятия, по данным Генпрокуратуры, значилось то, что Малик Гайсин в 1995-1999 годах, будучи депутатом Госдумы, использовал предприятие для личного обогащения, «в бизнес интересах», что нарушает антикоррупционное законодательство. Ценные бумаги «Исети» были распределены между аффилированными с Гайсиным предприятиями ООО «Вагран», ООО «Актай-М» и банком «Вятич», которые выполняли техническую роль по управлению его имуществом.

По другому уголовному делу о растрате и злоупотреблении полномочиями в отношении экс-депутата прошли судебные прения, в ходе которых гособвинитель запросил для него 14 лет колонии общего режима, два года ограничения свободы и штраф в размере 2 млрд руб.

Согласно фактуре уголовного дела ему инкриминируют три эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Следствием было установлено, что Малик Гайсин использовал фиктивные договоры займа через аффилированные компании для вывода средств предприятия. Общий ущерб оценивается более чем в 385 млн руб., что, по версии следствия, затронуло интересы как завода, так и государства, поскольку предприятие входит в структуру ГК «Ростех».

В феврале Кировский райсуд Екатеринбурга обратил в доход РФ компании «Корона Тэхет» и «Индра-М», во владении которых находилось более 300 земельных участков стоимостью свыше 1 млрд руб. До решения суда компании принадлежали Малику Гайсину.

Артем Путилов