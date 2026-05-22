В Ярославской области в апреле снизились цены

Цены в Ярославской области в апреле 2026 года, по данным Росстата, снизились на 0,07% по отношению к марту. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

В апреле подешевели продукты питания на 0,64% по сравнению с мартом. Снизились цены на плодоовощную продукцию (-4,88% к марту), особенно на огурцы и сладкий перец. Это связано с ростом предложения тепличных овощей и снижением расходов на отопление и досвечивание теплиц.

Непродовольственные товары и услуги за месяц, напротив, умеренно выросли в цене — на 0,3%. Подорожали инструменты и оборудование из-за высокого спроса в преддверии дачного сезона. Также выросли цены на обувь. Снизились цены на электронику и технику (-3,84% к марту) в связи с укреплением рубля и снижением спроса на фоне охлаждения потребительского кредитования.

Услуги подорожали на 0,26%. Выросли в цене услуги внутреннего туризма и медицинские услуги, а зарубежный туризм, напротив, подешевел из-за укрепления рубля.

Годовая инфляция в Ярославской области за 12 месяцев составила 6,21%. Это выше, чем в целом по стране (5,58%). В последний раз снижение цен в регионе было зафиксировано в августе 2025 года.

Антон Голицын