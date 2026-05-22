Bloomberg: США израсходовали пятую часть ударных БПЛА MQ-9 Reaper за время операции в Иране

За время совместной с Израилем военной операции против Ирана США истратили не менее 20% запасов БПЛА MQ-9 Reaper, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Общая сумма потерь составила почти $1 млрд.

По словам собеседника агентства, иранские вооруженные силы поразили большую часть беспилотников в небе. Однако некоторые были уничтожены на земле при ракетных ударах.

Согласно майскому отчету Исследовательской службы Конгресса, американская армия потеряла 24 беспилотника MQ-9 Reaper. Собеседник Bloomberg утверждает, что их количество может достигать 30. В их число входят как уничтоженные, так и непригодные для эксплуатации после полученных повреждений.

Один MQ-9 Reaper стоит около $30 млн, его используют для сбора разведданных и поражения динамических целей. Он может нести ракеты AGM-114 Hellfire, управляемые бомбы Joint-Direct Attack Munition. «Беспилотники MQ-9 могут быть легко утилизируемыми, поскольку они беспилотные, но они слишком дороги и их слишком мало, а действующая производственная линия отсутствует, чтобы считать их расходным материалом»,— отмечает руководитель оборонных исследований Bloomberg Бекка Вассер.

В середине мая и. о. замглавы военного ведомства США по финансам Джулс Херст заявил, что расходы американской армии на конфликт с Ираном достигли $29 млрд. За две недели до этого сумма составляла $25 млрд. По словам чиновника, рост суммы объясняется увеличением расходов на ремонт, замену и эксплуатацию оборудования.