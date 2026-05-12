Расходы США на конфликт с Ираном выросли на $4 млрд за две недели

Расходы США на боевые действия в Иране достигли примерно $29 млрд. Об этом сообщил и. о. замглавы военного ведомства США по финансам Джулс Херст на парламентских слушаниях. За две недели сумма выросла на $4 млрд. Господин Херст объяснил рост стоимости операции увеличением расходов на ремонт, замену и эксплуатацию оборудования.

29 апреля Джулс Херст говорил, что США потратили на военную операцию в Иране $25 млрд. Тогда, по его словам, большая часть расходов приходилась на боеприпасы, еще одна доля — на «замену оборудования».

Эта сумма оказалась ниже оценок независимых экспертов. Еще в начале апреля Financial Times со ссылкой на опрошенных специалистов оценивала траты Вашингтона в $30 млрд. 30 апреля источники CNN отмечали, что конфликт с Ираном обойдется США в $40–50 млрд, если учитывать восстановление американских военных объектов.