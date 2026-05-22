На Дону экс-полицейский получил срок в колонии строгого режима взятки сигаретами

Волгодонской районный суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима бывшего старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Волгодонское» Олега Редкоуса за взятки сигаретами. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Олег Редкоус признан виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ, ч.1 ст. 286 УК РФ, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сам он не признает вину и просит суд его оправдать.

В суде установлено, что осужденный с 2020 по 2024 год закрывал глаза на деятельность организованной преступной группы, торговавшей контрафактным табаком, и за это получил от представителей сети киосков элитные сигареты на общую сумму 367 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в суде прокурор просил назначить наказание для Олега Редкоуса в виде десяти лет колонии строго режима. Суд остановился на восьми с половиной годах. Кроме этого, осужденному назначен штраф более 3,6 млн руб. Полицейский лишен звания майор полиции.

Наталья Белоштейн