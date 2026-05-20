Дым сигарет со сроком

В Ростовской области в суде прокурор попросил назначить бывшему старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Волгодонское» Олегу Редкоусу десять лет колонии строгого режима. По версии следствия, с 2020 по 2024 год подсудимый закрывал глаза на деятельность организованной преступной группы, торговавшей контрафактным табаком, и за это получил от представителей сети киосков элитные сигареты на общую сумму 367 тыс. руб. Предполагаемые владельцы незаконного бизнеса находятся в федеральном розыске.



В Волгодонском районном суде Ростовской области завершились прения по делу бывшего полицейского Олега Редкоуса. Государственный обвинитель попросил признать подсудимого виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ, ч.1 ст. 286 УК РФ, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначить фигуранту десять лет колонии строгого режима и штраф более 7,3 млн руб. Кроме того, прокурор считает необходимым лишить Олега Редкоуса звания майора полиции и права занимать определенные должности на госслужбе в течение пяти лет после освобождения. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов региона в ответ на запрос.

«Сторона защиты просила вынести оправдательный приговор по всем предъявленным статьям за отсутствием состава преступления. Подсудимый просил его оправдать»,— также сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Олег Редкоус был заключен под стражу в конце марта 2025 года. По данным следователей, полицейский предупреждал владельцев сети табачных киосков о предстоящих проверках и «не замечал» точки с незаконной продукцией. Один из киосков, которые он должен был проверять, находился всего в 40 м от здания местного отдела полиции, рассказывал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. «Контрафакт продавали в ларьке, связанном с владельцами (специализированной) сети. За то, что полицейский не замечал происходящего, один из владельцев сети Павел Мохов рассчитывался дорогими маркированными сигаретами»,— сообщал источник.

Указанная сеть киосков фигурирует в нескольких уголовных делах. В начале 2025 года со складов, отправляющих товар в такие «точки», было изъято более 200 тыс. пачек поддельных сигарет на общую сумму свыше 30 млн руб. По данным УФСБ России по Ростовской области, участники организованной группы нелегально продавали табак в Волгодонске, Цимлянске, Константиновске, Морозовске и ряде мелких населенных пунктов.

В отношении четырех владельцев сети возбуждены уголовные дела за сбыт товаров без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Одного из предполагаемых владельцев сети Павла Мохова также подозревают в передаче взятки полицейскому (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет колонии). Всем владельцам сети удалось скрыться от следствия. Они объявлены в федеральный розыск.

