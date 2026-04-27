В Тюменской области началась посевная кампания

На территории Тюменской области стартовала посевная кампания, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор. Первым в нее включился Ялуторовский муниципальный округ.

В муниципалитете аграрии хозяйства «Дружба-Нива» уже засеяли порядка 320 га зерновыми и зернобобовыми. Как отметил губернатор, к работам уже готово все — теперь главное, чтобы погода была хорошей. «Посевную кампанию начали с овса, а следующими будут горох и другие однолетние культуры. Параллельно в регионе продолжается раннее весеннее боронование – 76% земель уже обработано. Хозяйства полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, техника тоже готова к полевым работам»,— сказал Александр Моор.

Тюменские аграрии по итогам 2025 года добились наибольшей за всю историю региона урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей и полностью обеспечили потребность 1,6 млн жителей области в хлебе и картофеле. На рекордную урожайность в Тюменской области повлияли благоприятная погода и тщательная подготовка в течение нескольких лет. Сегодня продукция тюменского АПК поставляется в 21 государство. Ключевыми драйверами развития экспорта региона являются масложировая, зерновая продукция и продукция глубокой переработки зерновых культур.

Ирина Пичурина