Удобрениям не хватает залива

Трехмесячная остановка судоходства в Ормузском проливе серьезно сказалась на рынке азотных удобрений. От первоначального роста цен на фоне дефицита он перешел к распродаже запасов с затоваренных складов производителей. В сегменте фосфорных удобрений цены остаются стабильными, но усиливается нехватка сырья для их производства — серы, которая подорожала до 18-летних пиков. К концу года эксперты ожидают серьезного роста котировок на все виды химической продукции, что будет на руку российским экспортерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глобальный рынок минеральных удобрений накрыли последствия длительных логистических ограничений на Ближнем Востоке. Особенно сильно это отразилось на сегменте азотных удобрений. Там сформировался масштабный нисходящий тренд, связанный с ликвидацией производителями объемов, реализуемых по длинным позициям из-за затоваривания складов.

Мировой химический рынок поначалу рассчитывал на быструю деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке и восстановление логистики, но этого не произошло — кризис перешел в хроническую фазу, отмечает руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин. Ормузский пролив остается закрытым уже три месяца, и Катар, крупнейший мировой экспортер карбамида, Саудовская Аравия, Иран и ОАЭ существенно ограничены в возможностях экспорта. В совокупности на эти страны приходится более 20 млн тонн экспорта азотных удобрений в год, что составляет около 30% объема мировой торговли.

Ормузский пролив — ключевая артерия экспорта стран Персидского залива: через него в год проходит около 20% мирового экспорта нефти и нефтепродуктов, около 30% сжиженного природного газа, а также до 40% карбамида и 15% фосфатных удобрений.

После блокировки поставок из региона дефицит предложения мгновенно нашел отражение в ценах. В конце апреля текущего года Индия, крупнейший потребитель азотных удобрений в мире, провела тендер на закупку 2,5 млн тонн карбамида — около четверти объема ежегодного импорта. Объем был законтрактован по средней цене около $945 за тонну — вдвое выше средней цены импорта прошлого года.

«Еще совсем недавно такой уровень цен воспринимался как аномалия. Теперь это рынок»,— отмечает господин Средин. На фоне такой ситуации крупнейшие потребители начали формировать складские запасы в расчете на продолжение турбулентности.

Вынужденная распродажа

Но в конце весны тренд начал меняться. К середине мая, указывают эксперты MMI, рынок азотных удобрений столкнулся с ситуацией, когда традиционные покупатели в Европе и Латинской Америке полностью остановили спотовые закупки карбамида в ожидании их дальнейшего падения до минимумов. Торговая ликвидность снизилась до критического уровня, вынуждая заводы переходить от удержания цен к реальным скидкам.

В итоге мировой рынок карбамида окончательно трансформировался в рынок покупателя.

«Спотовый спрос в ключевых регионах сбыта находился на крайне низком уровне. Производители Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока столкнулись со стагнацией текущих продаж и были вынуждены активно снижать свои ценовые индикативы, конкурируя за июньские поставки»,— указывают эксперты MMI.

При этом в Китае, где цены на карбамид к концу мая оказались на критически низком уровне в связи с окончанием весеннего пика внесения удобрений, а уровень производства остался высоким, заводы начали накапливать продукцию на складах. Это заставило власти разрешить экспорт, который был фактически остановлен в марте для обеспечения внутреннего рынка.

Китайские власти официально выделили экспортные квоты карбамида в 1,5–1,6 млн тонн на июнь—август. «Ожидаемая жесткая конкуренция со стороны китайского товара, минимальный ценовой порог которого определен в $670 за тонну на условиях FOB для гранулированного карбамида, начала оказывать психологическое и физическое давление на все смежные региональные рынки»,— указывают эксперты MMI.

Цены на карбамид в мае корректировались почти на всех основных рынках сбыта.

Средняя стоимость гранулированного карбамида на базисе FOB Балтика упала с середины месяца к его концу на 8,4%, а некоторые партии подешевели почти на 17%. Наиболее сильно просели котировки в Мексиканском заливе. Там этот вид удобрений только за неделю с 21 по 28 мая подешевел на 10%, до $475–548 за килотонну.

Котировки приллированного карбамида также существенно снизились: на балтийском базисе падение составило 10% за тот же период (до $520–600 за тонну), а на базисе CFR Юго-Восточная Азия — на 14% (до $600–650 за тонну). В первой половине июня эксперты MMI ожидают сохранения на мировом рынке карбамида умеренно нисходящего ценового тренда.

Мало и дорого

В сегменте фосфорных удобрений блокада Персидского залива, нехватка сырья (серы и аммиака) и ограничение китайского экспорта вызвали жесткий дефицит предложения.

Кроме того, нехватка сырья привела к тому, что мировые цены на серу приблизились к уровням исторических максимумов 2008 года.

Дорожает и логистика. Иран перешел к фактическому контролю судоходства в Ормузском проливе, объявив о запуске структуры PGSA и системы страхования Hormuz Safe, в рамках которой суда должны получать отдельное согласование на проход через пролив. Это ведет к дополнительным расходам на транзит, в связи с чем поставщики и импортеры удобрений все активнее обсуждают кооперацию закупок и консолидацию тендерных объемов для распределения логистических рисков и гарантирования поставок. Например, в Индии рассматривают переход к модели централизованных закупок и координации импорта между крупнейшими потребителями.

При этом главным источником неопределенности мирового баланса спроса и предложения в сегменте фосфорных удобрений остается Китай, власти которого сохранят ограничения на экспорт основных видов фосфорсодержащих продуктов — аммонийфосфата и диаммонийфосфата (MAP и DAP) — как минимум до августа и одновременно требуют поддерживать загрузку производств выше 50%, несмотря на дефицит серы. Китайские власти фактически вынуждены поддерживать часть производителей DAP через систему льготных поставок внутренней серы по цене более чем в четыре раза ниже ее импортной стоимости. Без господдержки производство и экспорт становятся экономически нерентабельными. Поэтому рынок все чаще обсуждает риск полного прекращения китайского экспорта DAP/MAP в 2026 году в случае отсутствия решения по кризису серы, указывают в MMI.

Несмотря на сложности, в течение месяца котировки фосфорсодержащих удобрений оставались относительно стабильными. К концу месяца на базисе FOB Балтика диапазон котировок MAP составлял $780–845 за тонну, DAP — $737–820.

А вот рынок калия испытывает даже некоторый подъем.

Ключевым событием за последние недели здесь стало заключение в середине мая крупного контракта между Белорусской калийной компанией и индийской IPL на поставку стандартного хлорида калия на 2026 год по цене $383 за тонну на базисе CFR Индия. Традиционно контракты, заключаемые с крупнейшими мировыми потребителями — Индией и Китаем,— служат индикатором для всего остального рынка. Согласно заключенному договору, цена контракта на $34 за тонну превысила предыдущую, что может вызвать виток роста цен на калий, хотя вряд ли это сильно затронет таких импортеров, как США, Бразилия и Юго-Восточная Азия.

После формирования новой индикативной цены в Индии стоимость контракта в Китае, напротив, оказалась на минимальном уровне на мировом рынке (на базисе CFR Китай она составляет $348 за тонну). Страна успешно этим пользуется, импортируя большие объемы калийных удобрений и наращивая запасы в портах после окончания посевного сезона.

Ситуация в России

На фоне мировой нестабильности российский рынок удобрений смог сохранить крепкие позиции на глобальной арене. Национальные производители карбамида продолжали экспорт по дальним направлениям, несмотря на инфраструктурные инциденты на юге страны, выступая ключевым донором мирового рынка. Этому не мешают даже санкционные барьеры и пошлины со стороны ЕС.

Основная доля экспортной ликвидности отечественных компаний в мае была направлена на исполнение обязательств по закрывшемуся индийскому тендеру IPL — из общих 2,5 млн тонн закупаемого объема российские поставщики обеспечат около 1,2 млн тонн карбамида (48%).

«Казалось бы, ситуация идеальна для российских производителей удобрений: рекордный экспорт в 45 млн тонн в 2025 году, рост мировых цен, а на внешних рынках освобождаются ниши. Однако конвертировать это в золотые горы не получается: свободных мощностей в отрасли почти нет, мировое производство так или иначе не приостанавливается, по мере восстановления логистических коридоров объемы будут поставлены, качнув баланс рынка в обратную сторону и остужая цены»,— отмечает Дмитрий Средин.

Дополнительное давление на компании создают крепкий рубль, сохранение предельных цен на внутреннем рынке и рост регуляторной нагрузки (дополнительные сборы на газ при производстве аммиака, НДС).

«В этих условиях фокус для отрасли смещается от попыток монетизировать краткосрочный ценовой всплеск к долгосрочному наращиванию мощностей и закреплению доли на мировом рынке, что требует устойчивой прибыли, огромных инвестиций и мобилизации капитала»,— заключает эксперт.

В фосфорном сегменте Россия также сохраняет относительно стабильное предложение на фоне продолжающихся проблем у ближневосточных поставщиков. Отечественные поставщики постепенно переориентируют экспортные потоки фосфорных удобрений в пользу более предсказуемых направлений с минимальными логистическими рисками. В то же время остается неопределенность относительно внутреннего спроса: обсуждаемое правительством сокращение программ льготного кредитования аграриев и снижение объемов субсидирования могут ограничить закупочную активность по дорогим видам удобрений уже во втором полугодии.

Цены вернутся к росту

Несмотря на текущие нисходящие тренды в азотном секторе, в ближайшей перспективе аналитики ожидают существенного роста цен. Так, по консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в частности, экспортная цена на карбамид по итогам второго квартала 2026 года может увеличиться более чем на 40%, превысив в среднем $683 за тонну. В условиях продолжения конфликта на Ближнем Востоке сокращается мировое предложение азотных удобрений и сырья для их производства, а также растет активность со стороны ключевых импортеров, включая Индию и США.

В целом по итогам года стоимость экспортных поставок карбамида увеличится на 45%, считают эксперты.

Цены на аммонийфосфат по итогам второго квартала достигнут $808 за тонну (рост на 17%), в целом за год увеличатся до $729 за тонну (рост на 15%). Основным фактором остается отсутствие экспортных поставок из Китая, что оказывает влияние на баланс мирового предложения при стабильном спросе со стороны ключевых импортеров — Бразилии и Индии, указывается в прогнозе ЦЦИ. Дополнительную поддержку ценам продолжит оказывать рост стоимости сырья — фосфорной руды и серы. Цена калия, как ожидается, вырастет до $322 за тонну (на 11%), а в среднем за 2026 год — на 7%, до $301 за тонну. Положительную динамику эксперты связывают с ростом спроса на удобрения со стороны крупных потребителей — Китая и Индии.

Ольга Матвеева