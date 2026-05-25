Профессиональное наступление

Интерес к среднему профессиональному образованию (СПО) у российских абитуриентов стремительно растет. В прошлом году число абитуриентов, поступивших в колледж, снова превысило число новоиспеченных студентов вузов. За чем сегодня идут в колледжи выпускники школ и продолжит ли расти интерес к СПО в ближайшие годы, выяснял «Ъ-Review».

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Впервые число абитуриентов, зачисленных в колледжи и техникумы, превысило число новых студентов вузов в 2020 году — 1,14 млн против 1,093 млн. Тенденция сохранилась и в последующие годы. По итогам приемной кампании прошлого года в колледжи и техникумы поступило около 1,3 млн абитуриентов (в 2024 году — 1,264 млн), сообщает Минпросвещения. А число абитуриентов, зачисленных в вузы, составило 904 тыс.— показатель практически на уровне 2024 года.

Двигатели СПО

На сегодняшний день в колледжах обучается 3,9 млн человек. «Этот показатель сравним с 70-ми годами в РСФСР — в техникумах и колледжах училось 4 млн»,— отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на сентябрьском совещании у президента.

Всего в приемную кампанию 2025 года было подано 3,5 млн заявлений — на 900 тыс. больше, чем в прошлом году.

Специалисты связывают рост интереса к системе СПО с несколькими факторами. В первую очередь это внедрение проекта «Профессионалитет», который стал реальным драйвером среднего профессионального образования. Федеральный проект, инициированный Минпросвещения, был запущен в 2022 году и представляет собой форму обучения в тесной связке колледжа и работодателя. Всего в рамках проекта более 3,1 тыс. предприятий вложили свыше 10 млрд руб. в партнерство с колледжами.

«Компании-работодатели выступают соавторами образовательных программ, вкладываются в обновление инфраструктуры, дают ребятам возможность пройти оплачиваемую практику»,— пояснил ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников. В итоге обучение в колледже сегодня позволяет за короткий срок гарантированно получить работу и при этом оправдать ожидания работодателя в плане подготовки.

«Уже со второго курса многие студенты могут совмещать учебу с работой, получать первый доход и реальный опыт. К выпуску большинство ребят либо уже трудоустроены, либо имеют предложение от работодателя»,— отметил директор Московского автомобильно-дорожного колледжа им. А. А. Николаева Роман Фомин.

Также выпускники колледжа могут рассчитывать на достойные зарплаты, более того, по многим рабочим специальностям они уже вполне сопоставимы с ИТ-направлениями, уточняет директор Московского технологического колледжа им. И. А. Лихачева Иван Степанов. За счет роста зарплаты и улучшения условий труда рабочие профессии становятся для школьников более привлекательными.

Ну и по-прежнему одним из стимулирующих факторов выбора учебы в колледжах остаются высокие требования к сдаче ЕГЭ, неподъемные для многих ребят. При этом нельзя сказать, что в колледжи сегодня идут слабые абитуриенты. Проходной балл и конкурс растут на востребованные специальности.

4 балла — средний балл аттестата для поступления в колледжи сегодня, а по некоторым специальностям даже 4,9.

«То есть это фактически отличники — по таким направлениям, как производство авиационных двигателей, программирование, химическая технология, компьютерные системы. Крайне высокий конкурс в ИТ, медицине, искусстве. Так, например, в ИТ-колледже Краснодарского края конкурс составил 18 человек на место, а в подмосковном колледже “Подмосковье” — 7 человек на место»,— рассказал Сергей Кравцов на совещании.

Великая стройка

В ответ на рост интереса со стороны абитуриентов увеличивается число колледжей и техникумов. Например, в РСФСР в 1990 году было 2,6 тыс. ссузов. На начало 2023/24 учебного года в России уже насчитывалось 3,19 тыс. колледжей, говорится в презентации Минпросвещения. Сейчас на сайте «Поступи онлайн» представлен список из 3,5 тыс. колледжей, предлагающих как бюджетные места, так и платные программы обучения.

При этом количество бюджетных мест растет только по специальностям, в которых заинтересовано государство. В прошлом году количество бюджетных мест увеличилось на 68 тыс. (за последние пять лет — на 150 тыс.) и составило 850 тыс., заявил ранее Сергей Кравцов. «Развивается также целевое обучение, которое дает возможность учиться за счет будущего работодателя.

Сегодня в колледжах и техникумах по целевым договорам учатся более 117 тыс. студентов.

А с марта этого года заключение договора о целевом обучении дает абитуриентам учреждений СПО приоритетное право при поступлении»,— добавил Сергей Кожевников.

Свою роль в росте числа зачисленных абитуриентов также сыграл эксперимент, который проводился в прошлом году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В рамках эксперимента выпускники девятых классов, идущие в колледж на рабочие профессии, могли сдавать только два обязательных ЕГЭ. Для таких ребят в колледжах экспериментальных регионов было предусмотрено 85,7 тыс. бюджетных мест. «Эксперимент оказался удачным, и в Москве, например, число таких абитуриентов превысило количество выделенных бюджетных мест»,— отметила проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве РФ Светлана Брюховецкая. К слову, эксперимент решили продлить до 2029 года, расширив его действие уже на 12 регионов.

Рынок рулит

Выбор абитуриентами приоритетных специальностей меняется вслед за запросами рынка труда и государственной политикой. Если раньше на первом месте были юристы или бухгалтеры, то сейчас картина иная.

В прошлом году максимальное количество зачисленных в учреждения СПО было зарегистрировано по направлению «Сестринское дело» — 84,33 тыс. человек.

Второе место — у «Информационных систем и программирования» с показателем 74,3 тыс. учащихся, отметили в пресс-службе Минпросвещения.

Также в список пяти популярных направлений вошли «Лечебное дело» (37 тыс.), «Правоохранительная деятельность» (31 тыс.), «Туризм и гостеприимство» (29 тыс.). Кроме того, в числе лидеров по количеству поступивших студентов — направления «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» (28 тыс.), «Повар, кондитер» (26,4 тыс.), «Преподавание в начальных классах» (26,3 тыс.) и «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (25 тыс.). Направление «Дошкольное образование» выбрали 17 тыс. ребят.

В целом сегодня государство делает упор на развитие технических и инженерных специальностей, необходимых для достижения промышленного суверенитета. Под них в колледжах отведено 56% бюджетных мест, пояснил Сергей Кожевников. Например, из 84,33 тыс. абитуриентов, принятых на специальность «Сестринское дело», на бюджет поступили 46,2 тыс. человек. В целом численность принятых на бюджет на профессии и специальности, относящиеся к медицинскому направлению (область «Здравоохранение и медицинские науки»), в 2025 году составила 76,9 тыс. человек. А число бюджетников, принятых на технические профессии и специальности (область «Инженерное дело, технологии и технические науки») — 454,1 тыс. человек.

«Михаил Мишустин на конференции “Цифровая индустрия промышленной России” подчеркнул: больше половины российских компаний уже внедряют ИИ. Это значит, что экономике нужны специалисты новой формации, которые умеют собирать, настраивать, запускать и обслуживать сложные современные технологические решения в реальном секторе. И именно таких специалистов сегодня готовит система СПО»,— отметил господин Кожевников.

В учреждениях СПО ввели 26 новых технических специальностей. В колледжах и техникумах готовят специалистов по квантовым коммуникациям, интеграции решений с применением искусственного интеллекта, интеллектуальным интегрированным системам, веб-разработке, информационному моделированию в строительстве и так далее.

Но работодатели говорят, что сегодня также очень нужны именно рабочие профессии — например, в той же строительной отрасли. По результатам опросов ассоциации «Национальное объединение строителей», в 2025 году дополнительная потребность в кадрах в краткосрочный период составляет 209,94 тыс. человек, из которых 77% приходится на рабочие профессии, а 23% — на инженерно-технический персонал.

«Сейчас существует дисбаланс между структурой обучающихся в системе среднего профессионального образования и реальной кадровой потребностью строительной отрасли. В настоящее время по направлению “Техника и технологии строительства” в системе СПО обучается около 160 тыс. человек по программам подготовки специалистов среднего звена, по рабочим профессиям — порядка 60 тыс. человек. А в системе высшего образования — более 150 тыс. человек. Эти данные говорят о том, что сейчас серьезно не хватает именно рабочих. Если конкретно, то это электрики, сварщики, бетонщики, отделочники»,— рассказал президент ассоциации Антон Глушков.

Дорогой гранит науки

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

На фоне роста интереса к СПО растут и цены на платные образовательные программы. Например, в Томской области в 2025 году платное обучение в колледжах и техникумах подорожало на 4,5–15%. Самыми дорогими специальностями стали «мастер ландшафтного строительства», «мастер столярно-плотничных работ», а также направление «Техническая эксплуатация строительных и дорожных машин», сообщало ранее «РИА Томск». В Ростовской области за последние 12 месяцев услуги высших и средних профессиональных учебных заведений подорожали на 12,4%, писал в октябре портал Rostovgazeta. В 2024 году издание «Октагон» сообщало о двукратном росте цен за год на обучение в Медицинском колледже при Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова. Например, специальность «фармация» в 2024 году подорожала с 160 тыс. до 300 тыс. руб. Последняя информация на сайте «Вузопедия» — уже сумма от 330 тыс. руб. за год обучения по этой специальности.

Рост цен на обучение наблюдается и в других учреждениях СПО. Как пояснили «Ъ-Review» в ФАС России, повышение стоимости платных услуг после заключения договора об образовании допускается только на уровень инфляции. Тем не менее на эту ситуацию обратили внимание депутаты Госдумы. В январе текущего года они внесли на рассмотрение законопроект «О внесении изменения в статью 54 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”». В частности, авторы законопроекта предложили установить временный запрет на увеличение стоимости платного обучения по образовательным программам СПО, освоение которых начато в 2026–2030 годах.

«Фактический рост стоимости платного обучения за последние годы существенно увеличивает финансовую нагрузку на обучающихся: в 2022 году инфляция составила 11,94%, в 2023 году — 7,42%, в 2024 году — 9,52%, что привело к увеличению стоимости одного года обучения для поступивших в 2022 году почти на 30%»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, экономика остро нуждается в квалифицированных рабочих кадрах, но в то же время непомерно растет стоимость обучения в колледжах, что больно бьет по карману тысяч абитуриентов»,— прокомментировал один из авторов законопроекта, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Чтобы ребенок мог получить образование, родителям часто приходится либо брать кредит, либо тратить на обучение свои многолетние сбережения. «Нередко студенты вынуждены вовсе забирать документы из колледжей из-за отсутствия денег. Множество случаев, когда цена за учебный год в ссузе вырастает в два раза от первоначальной стоимости, то есть при поступлении цена одна, но с каждым следующим курсом она становится выше и выше»,— отметил Леонид Слуцкий.

Данный законопроект обеспечит предсказуемость условий обучения — семьи будут уверены, что стоимость не вырастет внезапно, а студенты смогут спокойно учиться без риска отчисления из-за финансовых проблем. Это особенно важно для жителей регионов, малых городов и семей с небольшим доходом, добавил глава фракции. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Но участники отрасли не считают рост цен на программы СПО критически сдерживающим фактором.

Более того, они уверены, что с увеличением числа предложений ситуация выровняется сама. «В прошлом году платное обучение в колледжах подорожало в среднем на 10–15%. Такая ценовая ситуация может быть обусловлена малым числом предложений на рынке. Я думаю, что в ближайшее время колледжи не смогут покрывать потребности в местах для абитуриентов, они уже сейчас переполнены — и бюджетные, и платные места по востребованным направлениям. Но сейчас активно строятся и открываются на базе высших заведений новые учреждения СПО. Это разгрузит рынок и стабилизирует цены»,— считает Светлана Брюховецкая.

В целом эксперты и участники отрасли считают, что интерес к СПО будет только расти. «Думаю, в ближайшее время мы будем видеть рост доли ребят, которые поступают по программам СПО, и уменьшение числа абитуриентов на программы высшего профессионального образования. И с моей точки зрения, это нормальная рыночная ситуация. Не должны 100% выпускников школ идти в вузы. Сейчас свой запрос диктует экономика, нужно под нее подстраиваться»,— уверена госпожа Брюховецкая.

Юлия Житникова