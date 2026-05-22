На «Роза Хутор» ученые разработают стандарт экотроп для ООПТ

Новый стандарт организации экотроп на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) может появиться в России в ближайшее время. Об этом сообщил гендиректор «Роза Хутор» Константин Нестеров в рамках круглого стола «В поисках равновесия: политика и регулирование в сфере ООПТ», который проходит на «Роза Хутор» по инициативе владельца курорта Интерроса. В дискуссии приняли участие ученые, представители экологического и бизнес-сообщества, Минприроды и Росприроднадзора, профильных комитетов Государственной думы и Общественной палаты.

«На курорте “Роза Хутор” будут апробироваться технологии обустройства экотроп на разных высотах над уровнем моря — 600, 1100 и 2300 метров. Особая ответственность для нас — найти эффективные решения для обустройства троп в зоне альпики и субальпики, где, по мнению ученых Сочинского национального парка и Научно-технологического университета “Сириус”, существует критическая потребность в защите уязвимой природной среды, включая почвы и растительные сообщества»,— отметил Константин Нестеров. По результатам обустройства и замера эффекта от восстановления экосистем и снижения антропогенной нагрузки и свода передового опыта ООПТ в Национальных и природных парках России, будет актуализирован стандарт обустройства экотроп в России.

На «Роза Хутор» задачи экотроп будут отличаться в зависимости от высоты, на которой они расположены. Так, на уровне 600 метров появится природно-познавательный маршрут, который станет базой для образовательных и просветительских программ. На высоте 1100 метров планируется создать маршрут инклюзивного исполнения, адаптированный для гостей курорта с разным уровнем физической подготовки, включая людей с инвалидностью в сопровождении.

На высоте 2300 метров в условиях умеренного высокогорья расположится активно-туристский оздоровительный маршрут. Предполагается, что природные особенности этой зоны, включая разреженный воздух, будут способствовать улучшению работы сосудистой системы и повышению общей выносливости организма.

Помимо своего прямого назначения маршруты помогут в изучении того, как туристический поток влияет на природу. Ученые будут измерять рекреационную нагрузку, анализировать состояние почв и растительности, степень деградации экосистем, а также оценивать эффективность решений по снижению антропогенного воздействия.

На основе полученных данных специалисты предложат подходы к обустройству туристической инфраструктуры на ООПТ — от покрытия маршрутов и организации зон отдыха до навигации, систем обращения с отходами и информирования посетителей.

Цель проекта — разработка серии маршрутов, которые одновременно решают оздоровительные задачи и минимизируют воздействие на экосистемы. Подробная концепция проекта и план научных экспериментов будут представлены осенью.