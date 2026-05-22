Каменск-Уральский металлургический завод подал иск к «Русалу» на 4,8 млрд руб.

АО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ) подало иск в Арбитражный суд Свердловской области к АО «Объединенная компания Русал — Торговый дом» (входит в «Русал» — крупнейший поставщик российского алюминия). Как указано в картотеке суда, сумма исковых требований составляет более 4,81 млрд руб.

Исковое заявление подано 18 мая, предварительное судебное заседание пройдет 23 июня. Как следует из картотеки, в качестве третьего лица к делу привлекут Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Подробности дела не раскрываются.

Как ранее сообщал «Ъ», ФАС обязала «Русал» изменить условия договоров, по которым цены на алюминий для российских потребителей превышают экспортные. Сначала срок стоял до 30 апреля, а затем его продлили до 29 мая.

Компания, заявили в ведомстве, в своей формуле ценообразования учитывала региональную премию, основанную на показателях европейского сегмента мирового рынка, но он «утратил репрезентативность» для России. Как писал «Ъ», если «Русал» не выполнит предписание, в отношении него могут возбудить антимонопольное дело.

КУМЗ – промышленный комплекс, выпускающий продукцию глубокой переработки из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, ориентированную на запросы аэрокосмического и нефтегазового комплексов, атомной энергетики, судостроения, транспортного машиностроения и других отраслей.

Мария Игнатова