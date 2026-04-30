ФАС дала «Русалу» еще месяц на снижение цен на алюминий для российских компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила «Русалу» (MOEX: RUAL) срок исполнения предписания по поводу цен для отечественных потребителей алюминия до 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее время проводится комплексная работа по выработке долгосрочных принципов ценообразования на первичный алюминий с участниками рынка»,— указали в ведомстве. Там отметили, что сейчас идет работа над формированием ценового индикатора, отражающего спрос и предложение на внутреннем рынке. В торгово-сбытовую политику должны быть включены основные принципы, в том числе приоритет поставок на внутренний рынок для отечественных переработчиков алюминия, сообщили в ФАС.

В конце марта ФАС обязала «Русал» до 30 апреля изменить условия договоров, по которым цены на алюминий для российских потребителей превышают экспортные. Компания, заявили в ведомстве, в своей формуле ценообразования учитывала региональную премию, основанную на показателях европейского сегмента мирового рынка, который «утратил репрезентативность» для РФ. Если «Русал» не выполнит предписание, против него возбудят антимонопольное дело.