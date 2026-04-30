Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС дала «Русалу» еще месяц на снижение цен на алюминий для российских компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила «Русалу» (MOEX: RUAL) срок исполнения предписания по поводу цен для отечественных потребителей алюминия до 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее время проводится комплексная работа по выработке долгосрочных принципов ценообразования на первичный алюминий с участниками рынка»,— указали в ведомстве. Там отметили, что сейчас идет работа над формированием ценового индикатора, отражающего спрос и предложение на внутреннем рынке. В торгово-сбытовую политику должны быть включены основные принципы, в том числе приоритет поставок на внутренний рынок для отечественных переработчиков алюминия, сообщили в ФАС.

В конце марта ФАС обязала «Русал» до 30 апреля изменить условия договоров, по которым цены на алюминий для российских потребителей превышают экспортные. Компания, заявили в ведомстве, в своей формуле ценообразования учитывала региональную премию, основанную на показателях европейского сегмента мирового рынка, который «утратил репрезентативность» для РФ. Если «Русал» не выполнит предписание, против него возбудят антимонопольное дело.

Новости компаний Все