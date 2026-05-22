Bloomberg узнал о риске повтора 2008 года из-за блокировки Ормузского пролива

Закрытие Ормузского пролива до августа 2026 года повышает риск экономического спада. Он сопоставим по масштабу с «Великой рецессией» 2008 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные независимой аналитической компании Rapidan Energy Group.

«Нынешняя макроэкономическая ситуация менее экстремальна, чем в 1970-х или 2007 — 2008 годах. Однако эта относительно более сильная отправная точка не нейтрализует риск того, что продолжающиеся скачки цен на нефть усугубят финансовую и макроэкономическую уязвимость»,— отмечают аналитики.

По их мнению, если пролив откроется в июле текущего года (базовый сценарий), это приведет к снижению спроса на нефть в среднем на 2,6 млн баррелей в сутки. Спотовая цена на нефть марки Brent достигнет около $130 за баррель.

По оценкам Rapidan Energy Group, если Ормузский пролив будет закрыт до августа, дефицит предложения в третьем квартале этого года сократится до 6 млн баррелей. При этом рынки все равно сузятся даже после открытия морского коридора. Аналитики полагают, что запасы нефти продолжат снижаться в сентябре. В то же время добыча в странах Персидского залива постепенно восстановится.

20 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что НАТО обсуждает возможность участия военных кораблей альянса в программе сопровождения коммерческих судов в Ормузском проливе. Решение могут принять, если морской коридор не будет открыт к началу июля. Необходимость сопровождения связана с потенциальными атаками со стороны Ирана. Кроме того, МИД Ирана признал наличие мин в Ормузском проливе и попросил суда «дружественных стран и других государств» согласовывать проход через коридор с вооруженными силами республики. Иран заминировал Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля в конце февраля.