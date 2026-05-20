Bloomberg: НАТО обсуждает сопровождение судов в Ормузском проливе с июля

В НАТО обсуждают возможность участия военных кораблей альянса в потенциальной программе сопровождения коммерческих судов в Ормузском проливе. Решение может быть принято, если водный коридор не будет открыт к началу июля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, «идея пользуется поддержкой нескольких членов НАТО, но пока не получила необходимого единодушного одобрения». В публикации отмечается, что Иран в последнее время стал активнее обстреливать суда в проливе. Решение в пользу участия НАТО в подобной операции станет «шагом на пути к войне», отмечается в публикации. До сих пор члены альянса последовательно придерживались позиции невмешательства и подчеркивали, что готовы участвовать в конфликте только в рамках усилий по урегулированию.

Источники Bloomberg утверждают, что власти Индии готовы предпринять попытку «прорвать» блокаду Ормузского пролива, который сейчас контролируется ВМС США, а также все еще подвергается иранским атакам. Утверждается, что индийское правительство уже полностью согласовало план закупки энергоносителей у своих традиционных ближневосточных поставщиков и судовладельцы ждут лишь итогового решения властей.