Иран признал наличие мин в Ормузском проливе

В Ормузском проливе размещены мины, поэтому страны должны согласовывать проход судов с властями Ирана, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Прежде иранские власти отвергали обвинения США в установке мин в проливе.

«Суда, принадлежащие дружественным странам и другим государствам, должны лишь согласовывать свой проход с нашими вооруженными силами, чтобы избежать любых возможных препятствий и получить безопасный проход»,— сказал господин Аракчи журналистам в Нью-Дели.

Аббас Аракчи подчеркнул, что морской коридор открыт для дружественных Ирану стран. По словам министра, в последнее время через Ормузский пролив прошло много судов в сопровождении иранской армии. Глава МИДа пообещал предоставить безопасный проход по маршруту для всех судов сразу после полного прекращения боевых действий.

В марте разведка США зафиксировала, что Иран устанавливает мины в Ормузском проливе. Иран информацию отрицал. 14 мая в Центральном командовании США заявили, что американские военнослужащие уничтожили около 8 тыс. иранских морских мин, то есть около 90% от общего числа.