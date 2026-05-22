Из-под завалов колледжа в ЛНР спасли трех человек

Спасатели достали трех человек из-под завалов общежития колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). Их передали бригаде скорой помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России. Как уточнили ТАСС в оперативных службах, под завалами могут находиться еще 10 человек.

ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. В момент атаки внутри находились 86 детей от 14 до 18 лет. 35 из них получили ранения разной степени тяжести.