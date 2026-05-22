СКР уточнил статью, по которой разыскивают бывшего министра обороны Британии

Бывшему министру обороны Великобритании Бену Уоллесу предъявили обвинения в публичных призывах к терроризму, сообщили в пресс-службе СКР. На прошлой неделе МВД России объявило экс-министра в розыск, но статья УК, по которой его разыскивают, в карточке не уточнялась.

По версии следователей, в сентябре 2025 года на конференции «Варшавский форум по безопасности 2025» господин Уоллес призывал предоставить Украине дальнобойные ракеты для ударов по Крымскому мосту.

Бен Уоллес возглавлял британское Минобороны с 2019 по 2023 год. На Варшавском форуме по безопасности он, в частности, призывал «задушить» Крым и сделать его «непригодным для жизни».