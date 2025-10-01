Экс-министр обороны Британии призвал сделать Крым «непригодным для жизни»

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать полуостров Крым непригодным для проживания, предоставив Украине дальнобойные ударные возможности. Об этом он заявил, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бен Уоллес

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бен Уоллес

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Уоллеса, необходимо использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. «Мы должны предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно задушить Крым»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что призывы западных стран к поставкам дальнобойного оружия препятствуют попыткам мирного урегулирования конфликта и провоцируют продолжение боевых действий.