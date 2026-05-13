МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Великобритании Уоллеса

Российское МВД объявило в розыск бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. В карточке розыска на сайте ведомства указано, что его ищут по статье Уголовного кодекса. По какой именно — не сообщается.

Фото: Olivier Matthys / AP

Бен Уоллес возглавлял британское Минобороны с 2019 по 2023 год. В 2025 году во время выступления на Варшавском форуме по безопасности он призвал разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту и сделать Крым «непригодным для жизни».

Никита Черненко

