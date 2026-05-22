Франция выступила против поспешного высвобождения нефти из резервов

Власти не могут принимать решение о выделении дополнительных объемов нефти из резервов, пока не будет ясно, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр. Он отметил, что резервы ограничены и пока рано обсуждать их высвобождение.

«Мы не можем высвобождать запасы — которые по своей природе ограничены,— не имея на данном этапе четкого представления о продолжительности и интенсивности конфликта»,— сказал господин Лескюр в интервью Financial Times.

Даже после того, как Ормузский пролив вновь откроется, потребуется несколько недель, чтобы поставки нефти достигли Европы, Азии и других регионов, пояснил министр. «Именно в такой момент имело бы смысл рассмотреть вопрос о высвобождении резервов, чтобы обеспечить переход от текущей фазы к следующей. Однако необходимые для этого обстоятельства пока не сложились»,— добавил он.

В конце февраля Иран закрыл проход через Ормузский пролив в ответ на удары со стороны США и Израиля. Через этот пролив шло более 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В марте страны Международного энергетического агентства (МЭА) начали высвобождать стратегические запасы нефти общим объемом более 400 млн баррелей. Больше всех из них — 172,2 млн баррелей — выделяют США. По данным Bloomberg, американские власти готовятся к скачку цен на нефть до $200. По прогнозу МЭА, предложения нефти в этом году будет недостаточно, чтобы покрыть мировой спрос.

