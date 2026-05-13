Нефти всем не хватит

Предложения нефти в этом году будет недостаточно, чтобы покрыть мировой спрос, следует из майского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Еще в апреле аналитики ожидали профицита нефти, однако сейчас из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке прогнозы пересмотрены — теперь агентство ждет заметного сокращения как спроса, так и предложения. В МЭА предполагают, что судоходство через Ормузский пролив начнет постепенно восстанавливаться лишь с третьего квартала. До тех пор сохраняющаяся неопределенность будет поддерживать цены высокими. Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов, по данным агентства, в апреле выросли на $6,3 млрд в годовом сравнении и достигли $19,2 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / AP Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / AP

Дефицит на мировом рынке нефти в 2026 году составит около 1,8 млн баррелей в сутки (б/с), прогнозирует МЭА. Еще в апреле в агентстве, напротив, ждали профицита на уровне 410 тыс. б/с, а в декабрьском прогнозе — 4 млн б/с. Заметный пересмотр оценок связан с масштабными перебоями поставок из стран Персидского залива: ограничения на проход танкеров через Ормузский пролив вывели с рынка значительные объемы нефти.

В майском обзоре агентство ухудшило оценки предложения: теперь ожидается, что в 2026 году поставки сократятся на 3,9 млн б/с (против снижения на 1,5 млн б/с в апрельской версии прогноза). Таким образом, по итогам года мировые поставки нефти составят 102,2 млн б/с после 106,2 млн б/с в 2025 году.

Снижение добычи затронуло прежде всего страны Персидского залива — ключевой регион для ОПЕК. В апреле их добыча (включая не входящий в картель Катар) составила 17,6 млн б/с, что на 14,4 млн б/с ниже уровней, которые фиксировались до начала конфликта. На этом фоне совокупная добыча стран ОПЕК опустилась до 20,18 млн б/с — минимума за 35 лет.

Для частичной компенсации выпадающих объемов страны МЭА начали использовать стратегические резервы.

В марте они договорились высвободить 400 млн баррелей нефти. Из доклада следует, что к 8 мая на рынок выведено 164 млн баррелей — это сопоставимо с объемом, который страны предоставили из своих запасов в начале военной операции РФ на Украине (182 млн баррелей). Информации о сроках вывода оставшейся нефти на рынок пока нет.

Прогноз по спросу в майском докладе также пересмотрен. Теперь МЭА прогнозирует его снижение на 420 тыс. б/с против 80 тыс. б/с в апрельском отчете. Мировое потребление в 2026 году составит 104,03 млн б/с после 104,45 млн б/с годом ранее. Снижение связано прежде всего с ростом цен, который уже начинает сдерживать потребление. На фоне общей неопределенности деловая активность сжимается как в развитых, так и в развивающихся экономиках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Дополнительным фактором давления на рынок становится быстрое сокращение запасов. По данным МЭА, в марте—апреле мировые нефтяные резервы уменьшились на 246 млн баррелей, до 7,9 млрд баррелей. Темпы их снижения агентство сопоставляет с совокупным суточным потреблением таких стран, как Канада и Великобритания, предупреждая, что при сохранении динамики риски нового скачка цен усилятся.

Сейчас агентство ожидает постепенного восстановления судоходства через Ормузский пролив в третьем квартале года.

Однако даже при таком развитии событий быстрой нормализации торговли нефтью аналитики не ждут: участникам рынка придется заново выстраивать логистику и восстанавливать нарушенные цепочки поставок.

На фоне войны цены на нефть Brent в апреле превышали $100 за баррель, напоминают в МЭА. По оценкам аналитиков, российская Urals на базисе FOB Приморск в прошлом месяце подорожала на $20,92 за баррель к марту, до $96,42 за баррель. Одновременно дисконт к Brent снизился: примерно до $24 за баррель против $28 месяцем ранее.

По данным МЭА, в апреле экспорт нефти и нефтепродуктов из России составил 7,03 млн б/с. Это лишь на 90 тыс. б/с ниже мартовского уровня, однако на 480 тыс. б/с меньше, чем было годом ранее. При этом экспортная выручка продолжила расти: она увеличилась на $110 млн к марту и на $6,3 млрд в годовом сравнении — достигнув $19,2 млрд.

Кристина Боровикова