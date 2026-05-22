Из-под завалов колледжа в ЛНР извлекли погибшего

Спасатели достали тело погибшего из-под завалов колледжа в Старобельске (ЛНР), сообщили в МЧС России. Также обнаружено местонахождение еще трех человек. Основные силы сосредоточены на этих участках, уточнили в ведомстве.

Сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. В момент удара в здании находились 86 детей от 14 до 18 лет. 35 из них получили ранения разной степени тяжести. В Старобельске при атаке также были повреждены административные здания и частные дома.