Руслан Кухарук пригласил патриарха Кирилла освятить новый храм в Югре

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Югру и принять участие в освящении храма в честь Казанской иконы Божией Матери в поселке Белый Яр Сургутского района. Об этом глава региона сообщил по итогам рабочей встречи с патриархом в Москве.

«Выразил Святейшему Патриарху Кириллу искреннюю благодарность за поддержку и внимание к нашему региону и пригласил его посетить Югру, чтобы освятить храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Белом Яру Сургутского района, строительство которого находится на финальной стадии»,— написал в своем Telegram-канале господин Кухарук.

В ходе встречи стороны обсудили итоги совместной работы правительства Югры и Русской православной церкви. «Его Святейшество отметил позитивные изменения в церковно-государственных отношениях в Югре и подчеркнул стратегическое значение нашего региона для страны»,— написал губернатор.

Руслан Кухарук сообщил, что в регионе создан координационный совет по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию граждан, а также по укреплению традиционных ценностей, культуры и исторической памяти. В детских садах и школах округа проводятся встречи со священнослужителями, а число школьников, выбравших модуль «Основы православной культуры», увеличилось на 8%. Совместно с митрополией также ведется работа над учебными пособиями по истории страны и региона.

Отдельно на встрече обсудили строительство в Ханты-Мансийске храма-часовни в память о репрессированных жителях Югры 1930-х годов. Год назад строительство объекта благословил патриарх Кирилл. По словам губернатора, в настоящий момент подготовлена проектная документация, выделен земельный участок и получено разрешение на строительство. Церемония закладки первого камня в основание мемориального объекта состоится 21 мая.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что помимо часовни мемориальный комплекс в Ханты-Мансийске будет включать стену памяти с нишами для лампад, свечей и светильников, а между ними разместят мраморные плиты с именами всех репрессированных.

