Начальника отдела полиции на Урале арестовали по обвинению в участии в ОПГ

Суд арестовал до 15 июня начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков в Нижнем Тагиле, подполковника Артура Белых, сообщает корреспондент «Ъ-Урал» из зала Ленинского райсуда Екатеринбурга. Полицейский обвиняется в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

О задержании Артура Белых стало известно накануне, 21 мая. По предварительным данным, он может быть связан с местной ОПГ «Фортуна», действовавшей на территории Нижнего Тагила в 90-е годы.

Ранее Ленинский райсуд арестовал двух членов ОПГ: Олега Ануфриева — по обвинению в убийстве и Михаила Рогачева (Рогач).

Артем Путилов