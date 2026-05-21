Начальника отдела полиции в Нижнем Тагиле заподозрили в связи с ОПГ, он задержан

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) правоохранительные органы задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, подполковника Артура Белых, сообщил источник «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По предварительным данным, он может быть связан с местной ОПГ «Фортуна», действовавшей на территории Нижнего Тагила в 90-е годы. Как сообщалось ранее, члены организованной группы начинали свою деятельность с вымогательства денег у спекулянтов на вещевом рынке, а затем — на центральном колхозном рынке.

Чтобы легализовать свой бизнес, в 1992 году они зарегистрировали ТОО «Фортуна», которое возглавил Олег Сохраннов. Лидерами ОПГ считались Андрей Шатов (Шат) и Олег Ануфриев, между которыми позже возник конфликт.

Ранее Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал Олега Ануфриева по обвинению в убийстве. Спустя месяц тот же суд заключил под стражу другого члена ОПГ Михаила Рогачева (Рогач).

Подробнее — в материале «"Фортуну" вернули в прошлое»

Артем Путилов