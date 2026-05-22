Начальника отдела полиции в Нижнем Тагиле обвинили в участии в ОПГ

Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков в Нижнем Тагиле Артура Белых обвинили в участии в преступном сообществе и превышении полномочий, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Органами предварительного расследования Артур Белых обвиняется в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Напомним, о задержании Артура Белых стало известно накануне. Источник «Ъ-Урал» сообщал, что, по предварительным данным, он может быть связан с местной ОПГ «Фортуна», действовавшей на территории Нижнего Тагила в 90-е годы.

Сегодня Ленинский райсуд Екатеринбурга должен избрать меру пресечения полицейскому.

Мария Игнатова