Володин оценил возможные потери Армении при выходе из ЕАЭС минимум в $5 млрд

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выход Армении из Евразийского экономического союза может обойтись республике как минимум в $5 млрд, что соответствует 15–20% ее ВВП. Об этом он сообщил в социальной сети Max.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Володина, после вступления Армении в ЕАЭС в 2015 году экономика страны заметно выросла: объем ВВП увеличился в 2,5 раза — с $10,55 млрд до $26,37 млрд. Он также обратил внимание на льготные условия поставок российского газа. По его данным, Россия поставляет газ Армении по цене $177,5 за 1 тыс. кубометров, тогда как в Европе стоимость достигает $633.

Спикер Госдумы сообщил, что около четверти армянского экспорта приходится на российский рынок, однако на фоне разговоров о сближении с Евросоюзом товарооборот двух стран уже сократился на 45,4%. Он также отметил, что часть российских предпринимателей начала сворачивать бизнес в Армении из-за неопределенности вокруг дальнейшего внешнеполитического курса республики.

Кроме экономических рисков, господин Володин указал и на возможные социальные последствия. По его мнению, в Армении усиливается влияние западных либеральных ценностей, что может привести к внутреннему расколу общества и ослаблению традиционных институтов, включая церковь.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что страна определится между ЕАЭС и Евросоюзом, когда для этого наступит подходящий момент. 9 мая президент России Владимир Путин также говорил о необходимости для Еревана определиться с дальнейшим внешнеполитическим курсом.