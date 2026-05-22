Госдеп США одобрил продажу Украине деталей для ракетной системы Hawk на $108 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для ракетной системы Hawk на $108,1 млн. Это следует из пресс-релиза американского внешнеполитического ведомства.

Ракетная система средней дальности Hawk

Фото: Nina Liashonok / Reuters Ракетная система средней дальности Hawk

Как отметили в Госдепе, Украина запросила закупку прицепов с подъемной мачтой, основных модификаций, запасных частей и расходных материалов для ракетных систем FrankenSAM Hawk. США также предоставят услуги по техническому обслуживанию, инженерно-техническую и логистическую поддержку.

В ведомстве заверили, что предполагаемая продажа оборудования и услуг не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США и не изменит базовый военный баланс в регионе.

«Продажа поспособствует достижению целей внешней политики и нацбезопасности США, повысив безопасность страны-партнера, являющегося силой, которая обеспечивает политическую и экономическую стабильность в Европе»,— заявили в пресс-службе Госдепа.

В феврале генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что в 2026 году Украина получит американского вооружения на $15 млрд. В начале мая Financial Times писала , что из-за военной операции в Иране США предупредили союзников о задержках поставок оружия.