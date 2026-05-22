Рябков объяснил, что Россия понимает под «духом Анкориджа»

Россия понимает под «духом Анкориджа» сложившуюся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом атмосферу доверия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, это доверие в контексте саммита на Аляске помогло согласовать «базовые контуры» урегулирования на Украине.

Замминистра отметил, что Россия остается привержена этим базовым принципам. «Неважно, как этот процесс (урегулирования.— "Ъ") именуется за океаном,— главное, что на высшем уровне в России и США сохраняется настрой на продолжение созидательной работы как на украинском направлении, так и по поиску путей восстановления взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества (между Россией и США.— "Ъ")»,— сказал господин Рябков в интервью «Ведомостям».

Президенты России и США встретились в Анкоридже 15 августа 2025 года. Переговоры в узком формате продлились почти три часа. Ключевой темой было урегулирование ситуации на Украине, но достичь сделки не удалось. В феврале 2026-го глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США отказались от предложений по урегулированию украинского кризиса, которые были сделаны на Аляске.

